Controlli straordinari su tutto il territorio, più pattuglie sulle strade e attenzione massima alla sicurezza durante i festeggiamenti. In vista del Capodanno 2026, il Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari ha messo in campo un articolato piano di servizi per garantire ordine pubblico e tutela di cittadini e turisti nel nord Sardegna.

Il dispositivo, che coinvolgerà le Compagnie e le Stazioni dipendenti, sarà concentrato soprattutto sulla prevenzione degli incidenti stradali e sul regolare svolgimento degli eventi in programma nelle piazze e nelle località turistiche. Previsto un rafforzamento dei posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e nei centri urbani, con l’impiego di etilometri e precursori per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Il piano di sicurezza si estenderà anche al controllo del territorio via mare e dall’alto: saranno infatti impiegate le motovedette dei presidi navali di La Maddalena e Porto Torres, oltre agli elicotteri dell’11° Nucleo Carabinieri, per un monitoraggio capillare e integrato.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla prevenzione dei reati predatori, come furti in abitazione, che potrebbero verificarsi durante le ore di festa quando molte case restano incustodite. Non mancheranno, inoltre, servizi in abiti civili e controlli mirati nei luoghi di maggiore aggregazione, con un’azione costante di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Sul fronte dei botti di Capodanno, saranno impegnati anche gli artificieri del Comando provinciale di Sassari e Olbia. Il personale specializzato effettuerà verifiche sulla vendita e sulla detenzione di articoli pirotecnici, contrastando il commercio di fuochi illegali o non conformi e fornendo indicazioni sul corretto utilizzo dei prodotti consentiti.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole, ricordando che solo l’uso di articoli certificati può ridurre il rischio di gravi incidenti. L’obiettivo è consentire a tutti di salutare l’arrivo del nuovo anno in un clima di serenità, sicurezza e legalità.