La squadra di soccorso di Alghero è intervenuta intorno alle 18:00 in seguito a un incendio che ha coinvolto un'auto sulla strada dei Due Mari. Le cause dell'incendio devono ancora essere determinate, ma sembra che il veicolo in movimento abbia preso fuoco improvvisamente.

Gli occupanti hanno prontamente reagito vedendo il fumo, fermando la vettura e chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente e sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano colpito solo il motore, evitando così danni maggiori. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri.