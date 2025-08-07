PHOTO
Un principio di incendio in un locale pubblico alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 7 agosto, ha allertato la città di Alghero.
Grazie alla prontezza dell'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero attorno alle ore 5:30, le fiamme sono state limitate solo a una parte dell'arredamento esterno della struttura, mentre la Sala Operativa di Sassari ha dispiegato un ulteriore mezzo di supporto.
Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte del personale dei Vigili del Fuoco insieme alla Polizia di Stato. Fortunatamente non ci sono state persone ferite durante l'incidente.