Momenti di panico questa mattina a Pattada dove, durante i festeggiamenti in onore di San Salvatore nella piazza del paese, una ragazza di 16 anni è caduta da cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l'animale si sarebbe imbizzarrito improvvisamente durante la processione religiosa con le tradizionali bandiere votive.

Cavalieri e amazzoni si erano dati appuntamento in piazza Italia per il corteo con il simulacro del Cristo Salvatore, in programma dopo la messa celebrata dal parroco del paese nella chiesa della Madonna del Rosario.

La giovane coinvolta nell'incidente è stata soccorsa immediatamente dagli operatori del 118, ma un trauma cranico ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarla in ospedale a Sassari.

A Pattada sono state così annullate processione e sfilata a cavallo.