Le festività di Pasqua a Sassari saranno all'insegna della sicurezza sulle strade grazie al potenziamento dei presidi della Polizia locale che entrerà in vigore da oggi, venerdì 18 aprile.

Il Comando di via Carlo Felice ha organizzato un sistema di vigilanza efficace ma discreto, volto a garantire un'esperienza armoniosa negli spazi pubblici dedicati alla socializzazione e al divertimento. Sabato verranno intensificati i controlli sulle strade che collegano il centro cittadino alle periferie, mentre da oggi saranno attivi i servizi di sorveglianza notturna sull'intero territorio comunale.

In occasione della Pasqua, gli agenti saranno presenti anche nei pressi delle chiese per garantire la sicurezza dei fedeli durante le celebrazioni. Per il Lunedì dell'Angelo, conosciuto per le tradizionali escursioni fuori porta, i controlli si estenderanno fino alle località costiere, mentre durante la partita casalinga della Torres, la Polizia locale implementerà misure per regolare il traffico pedonale e veicolare nei pressi di piazzale Segni, oltre a garantire la sicurezza pubblica. La sera, i controlli lungo le strade di accesso al centro città saranno potenziati, concentrati soprattutto durante i momenti di maggiore afflusso di traffico per il rientro.

Gli automobilisti sono invitati a non guidare in stato di ebrezza, poiché l'alterazione psico-fisica è una delle principali cause degli incidenti stradali. È importante rispettare le regole della guida responsabile, evitando l'uso del cellulare, rispettando i limiti di velocità, indossando le cinture di sicurezza e utilizzando i sistemi di ritenuta per i bambini, evitando distrazioni.

La Polizia locale rimane disponibile per i cittadini 24 ore su 24 attraverso la centrale operativa ai numeri 079/274100 e 800615125.