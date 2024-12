L'Amministrazione di Alghero chiarisce i dettagli riguardanti l'iniziativa descritta nella delibera della Giunta n. 381 concernente le aree di sosta e la relativa accessibilità in città. Michele Pais, consigliere comunale leghista, aveva commentato l' "intenzione da parte dell'amministrazione comunale di Alghero di trasformare a pagamento i parcheggi degli ospedali Civile e Marino", che riteneva "sbagliata".

"Questo intervento mira a risolvere problemi storici legati alle zone parcheggio, tra cui il fenomeno della 'sosta parassita' vicino agli ospedali cittadini. L'obiettivo - spiegano dal Comune - è migliorare il servizio di sosta in città, automatizzandolo in diverse aree e garantendo posti auto gratuiti e vicini agli ospedali per coloro che ne hanno effettiva necessità".

La regolamentazione delle aree di sosta, inclusa l'introduzione delle strisce blu e l'utilizzo della tecnologia, sarà "essenziale per favorire un corretto utilizzo di tali spazi". "Questo intervento fa parte di un più ampio piano per migliorare la mobilità urbana e i servizi della città", che include anche la cooperazione con enti come Arst e la Regione "per ottimizzare il trasporto locale".