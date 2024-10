Nella giornata di ieri, 17 ottobre, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi.

SCATTANO LE MANETTE

L’uomo è stato fermato dai militari mentre stava accedendo all’interno di un locale originariamente adibito ad asilo, ma che da diversi anni sarebbe abusivamente occupato dallo stesso individuo. Nel corso degli accertamenti eseguiti, gli uomini dell’Arma avrebbero appurato che il locale era stato trasformato in un vero e proprio fortino per lo spaccio di sostanze stupefacenti in quanto dotato di imponente sistema di video-sorveglianza utile a coprire l’intero perimetro, oltre che di robuste grate alle finestre e di un cancello in metallo con una feritoia dalla quale era possibile cedere le dosi agli acquirenti ricevendo in cambio il denaro.

MARKET DELLA DROGA

A seguito della perquisizione eseguita, sarebbero stati scovati oltre 200 grammi di eroina, circa 260 grammi di cocaina, 240 grammi di marijuana e 39 grammi di hashish oltre che alcune fiale di metadone pronte per la vendita. La cocaina e l’eroina erano ben nascoste in una fessura appositamente creata in un muro con l’intento di renderne difficoltoso il rinvenimento. In possesso dell’arrestato, sarebbero state trovate anche alcune armi a salve e nello specifico due pistole e una mitraglietta tipo UZI, tutte prive del previsto tappo rosso, e due coltelli.

Lo stupefacente e le armi unitamente a bilancini, materiale per il confezionamento della droga e una discreta somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, su disposizione della Procura di Sassari, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali.