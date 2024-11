Nella notte, un mini escavatore parcheggiato in via Donizetti, nel quartiere periferico Santa Maria di Pisa, a Sassari, è stato dato alle fiamme. Secondo le prime indagini, condotte dai Vigili del fuoco e dagli investigatori della Squadra mobile di Sassari, il rogo sarebbe di origine dolosa.

L'episodio si aggiunge alla serie di crimini verificatisi in città negli ultimi due mesi. Dall'estate a oggi sono state bruciate otto auto parcheggiate in vari quartieri cittadini, insieme a diversi furti con scasso nei negozi del centro, causando danni significativi ai commercianti.

Questa sequenza di eventi ha innescato un aumento dell'allarme per la sicurezza pubblica nella città. In risposta, il Comune ha annunciato l'imminente installazione di 80 nuove telecamere di videosorveglianza per potenziare la sicurezza nelle aree più a rischio.