Un'eccezionale vista d'insieme dell'evento che ha visto la partecipazione di oltre 9.000 giovani in piazza ad Alghero. Dopo l'entusiasmante apertura con il concerto di Raf, il 30° Cap d’Any de l’Alguer ha registrato un nuovo e significativo successo nella sua seconda serata, interamente dedicata alla scena urban e ai giovani. Dalle 20:00 in poi, il Piazzale della Pace ha accolto migliaia di spettatori per i live di Kid Yugi e del rapper sardo Low-Red (Mario Serra), che hanno brillato in una serata che ha confermato il Cap d’Any come un grande evento intergenerazionale.

Il cuore della città è stato trasformato in uno spazio di aggregazione culturale e musicale anche durante l'inverno. Kid Yugi, tra le voci più influenti della nuova wave italiana, ha portato sul palco algherese il suo stile crudo e cinematografico, eseguendo i successi dei progetti The Globe e I nomi del diavolo insieme ai brani simbolo della sua carriera artistica.

Prima di lui, l'energia della scena sarda è stata rappresentata da Low-Red, originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna, che ha ripercorso le tappe della sua discografia, tra cui Mario Mixtape (2019), Mario II (2021), The Biggest Sblao (2024) e il recente repack The Biggest Sblao Eva Eva Eva (2025), che lo hanno reso un punto di riferimento della scena rap isolana. La serata è stata aperta dalle performance live di Aless Rau e Shoes on Records, introducendo il pubblico all'essenza dei concerti, seguite dal DJ set di Shoes on Records che ha mantenuto la continuità sonora nell'agenda notturna.



"L’entusiasmo registrato in questa seconda serata conferma la forza di un progetto che unisce spettacolo, identità territoriale e coinvolgimento della filiera creativa locale. Il Cap d’Any rappresenta per Alghero un motore culturale ed economico, capace di attrarre migliaia di persone anche nel cuore dell’inverno, rafforzando il percorso di destagionalizzazione su cui la città investe con visione e continuità", ha sottolineato il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. L’edizione del trentennale si prepara ora al suo momento più atteso: la notte di San Silvestro, quando il palco sarà affidato al grande show di Gabry Ponte, pronto a trasformare Alghero in una pista da ballo a cielo aperto per una notte dance di portata internazionale. Ad anticiparlo: il dj set di F3DE, la musica live di Arbre del Peix e le performance dei Volume 2, per un percorso artistico che accompagnerà la città verso il nuovo anno tra musica dal vivo e grandi produzioni.

La trentesima edizione del Cap d'Any de l'Alguer è organizzata congiuntamente dall'Amministrazione di Alghero e dalla Fondazione Alghero, in collaborazione con Shining Production e con il sostegno della Regione Sardegna - Assessorato al Turismo, coinvolgendo attivamente il panorama culturale, artistico e associativo locale.