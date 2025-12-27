Una donna spagnola di 46 anni è stata arrestata ieri, venerdì 26 dicembre, dagli agenti della Guardia di Finanza di Sassari, poiché trovata in possesso di oltre 4 kg di cocaina all'interno dell'auto, durante il controllo dei veicoli sbarcati al porto di Porto Torres dalla nave proveniente da Barcellona.

I finanzieri, insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, hanno fermato l'auto con a bordo la donna che si è mostrata agitata sin da subito. I sospetti sono sorti a seguito di controlli sui documenti di viaggio, sulla proprietà dell'auto e sulle risposte incerte della donna. Grazie anche all'aiuto dei cani antidroga Karma e Fred, è stato individuato un vano nascosto nel bagagliaio dell'auto contenente diversi pacchi di cocaina.



La droga è stata sequestrata e la donna arrestata, consegnata alle autorità giudiziarie di Sassari e detenuta presso la casa circondariale di Bancali con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, reati previsti dall'articolo 73 del Testo unico sulle droghe e le sostanze psicotrope.





