A Florinas è tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo, un intervento atteso da anni dalla comunità e frutto di un investimento importante da parte del Comune. Domenica 7 dicembre, alle ore 15:00, l’impianto rinnovato verrà ufficialmente consegnato ai cittadini, segnando una tappa significativa nel percorso di riqualificazione delle strutture pubbliche del paese.

“Con grande orgoglio ci apprestiamo a inaugurare domani domenica 7 dicembre alle ore 15:00 una delle opere più significative per la nostra comunità, non solo sul piano sportivo, ma anche per lo sviluppo economico, sociale e per l’immagine del nostro paese. Un risultato importante, che si inserisce nel percorso di rinnovamento e valorizzazione portato avanti dall’Amministrazione comunale”, dichiara il sindaco di Florinas, Enrico Lobino.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 850.000 euro, dei quali 600.000 provenienti dalla Programmazione territoriale e 250.000 a carico del Comune. La prima fase dei lavori, ora conclusa, ha riguardato la realizzazione del nuovo manto da gioco e la sostituzione delle recinzioni, restituendo agli atleti e alla cittadinanza un impianto più moderno e sicuro.

Il progetto, però, non si esaurisce con l’apertura del campo: nei prossimi mesi prenderanno avvio ulteriori interventi che interesseranno tribune, club house, servizi igienici e spogliatoi, con l’obiettivo di trasformare l’area sportiva in un vero e proprio polo multifunzionale a servizio del territorio.

“Personalmente ho il cuore colmo di gioia nel vedere i ragazzi del Florinas Calcio correre in un manto così moderno e performante – sottolinea Lobino – Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto: gli Amministratori, gli uffici comunali tecnico-manutentivi e finanziari, le ditte che hanno lavorato nel campo e i fornitori dei materiali. Tutti hanno lavorato alacremente per arrivare a questo risultato”.