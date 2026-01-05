Il Bee Garden di Alghero prosegue nella sua espansione, confermandosi come un rifugio eccezionale per la biodiversità e la sostenibilità. Recentemente sono state aggiunte altre 400 piantine al parco apistico, includendo tamerici, corbezzoli e carrubi, per arricchire ulteriormente il patrimonio vegetale. Ogni nuova pianta rappresenta un sostegno vitale per le api e gli insetti impollinatori, essenziali per mantenere l'equilibrio dell'ambiente. La scelta di specie autoctone come il corbezzolo e il carrubo, accanto alla robusta tamerice, dimostra l'impegno del Bee Garden nel favorire la biodiversità locale e nel creare habitat sicuri per la fauna selvatica.

"Il Bee Garden non smette di crescere - dichiara Davide Maffei, coordinatore del parco - Ogni stagione aggiungiamo nuove piante, colori e profumi, rafforzando il nostro ruolo nella salvaguardia della natura e nella sensibilizzazione delle comunità sulla tutela delle api." Il progetto invita la cittadinanza "a partecipare attivamente, scoprendo il valore delle piante e degli insetti impollinatori e contribuendo a un futuro più verde e sostenibile".