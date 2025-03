A Nule sono state annullate le sfilate dei carri allegorici, in programma domenica 2 e martedì 4 marzo, in segno di lutto per la scomparsa di Raffaele Masala, il 32enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto il 27 febbraio scorso a Olbia.

Lo hanno deciso l’amministrazione comunale e il comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo. “L’amministrazione ringrazia sentitamente il comitato organizzatore per la grande sensibilità dimostrata in questo triste momento per la nostra comunità” ha scritto il sindaco di Nule, Giuseppe Mellino, in un post pubblicato sui social.

“Incredulo e sgomento – aveva scritto il primo cittadino in un post pubblicato precedentemente –. La comunità di Nule piange il suo giovane figlio Raffaele. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai genitori Piero e Raimonda, ai fratelli Antonio, Manuela, Gianmario e a tutti i familiari”.

L'INCIDENTE

Nel pomeriggio del 27 febbraio il 32enne stava percorrendo via Nervi, a Olbia, a bordo della sua Yamaha R1 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen Touran condotta da una donna. L'impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il personale del 118, intervenuto rapidamente con un'ambulanza, ha tentato inutilmente di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare.