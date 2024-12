Spavento nella notte in via Livenza a La Maddalena, dove una donna di 78 anni è rimasta intrappolata fra le fiamme divampate nel suo appartamento. La donna è stata tratta in salvo, intorno alle 3, dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

Il pronto intervento degli uomini del 115 ha permesso che il rogo non si propagasse ulteriormente. L'anziana è stata portata fuori dalla casa e affidata alle cure del personale medico del 118, poi trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale Paolo Merlo.

La squadra dei Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme, ha bonificato e messo in sicurezza l'appartamento. Ancora da accertare le cause dell'incendio.