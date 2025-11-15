La Via del Collegio, in collaborazione con Impressioni, presenta a Sassari una delle produzioni più attese della stagione: “Sherlock Holmes – Il Musical”, con Neri Marcorè nei panni del celebre detective. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale il 15 novembre 2025 alle 20.30 e il 16 novembre alle 19.00, con la regia di Andrea Cecchi e un team creativo composto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi ed Enrico Solito. Le musiche sono firmate da Andrea Sardi, mentre le liriche portano la firma di Alessio Fusi.

L’opera propone un’avventura ricca di misteri, colpi di scena e tensioni, ambientata nella Londra vittoriana, dove al 221b di Baker Street si gioca il destino del Regno Unito. “Sherlock Holmes: Il Musical” fonde ironia, azione e emozione in uno spettacolo che punta a coinvolgere un pubblico di ogni età. “Il modo migliore per recitare una parte è quello di viverla”, ricorda Sherlock Holmes.

La storia si apre il 17 giugno 1897, pochi giorni prima del Giubileo della Regina Vittoria. Holmes, ormai annoiato dall’assenza di veri rivali dopo la morte di Moriarty, viene richiamato in gioco da un omicidio misterioso: la vittima gli affida messaggi cifrati che rivelano un piano terroristico capace di provocare centinaia di vittime. Insieme al fidato Watson, il detective dovrà svelare chi si nasconde dietro la minaccia, in una corsa contro il tempo tra segreti, inganni e pericoli mortali.

Il musical si distingue per scenografie imponenti, atmosfere cupe, costumi vittoriani curati nei dettagli e coreografie dinamiche che immergono lo spettatore nella Londra del 1897. Una produzione di grande respiro, pensata per conquistare il pubblico italiano.

La Via del Collegio conferma così la sua trentennale esperienza nel mondo dello spettacolo, riconosciuta per la qualità del Festival “La Musica che gira intorno” e per un cartellone sempre più ricco, capace di spaziare dalla world music ai musical più amati. Anche quest’anno, dopo una stagione intensa di concerti, il via ai musical parte da uno dei titoli più richiesti della scena nazionale.