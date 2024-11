Tredici istituti superiori coinvolti, più di 1100 studenti interessati e una mattinata dedicata a una rappresentazione teatrale seguita da un dibattito per dire con una sola voce "Stop alla violenza di genere". Questo è il riassunto del programma educativo "Neanche con un fiore" della Polizia locale di Sassari, focalizzato sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Nell'anno scolastico precedente, il personale qualificato del Comando di via Carlo Felice ha visitato 13 scuole superiori per discutere con gli studenti su questioni legate alla legalità, concentrandosi sul tema della violenza contro le donne. Secondo l'Istat, in Italia l'88% delle vittime di violenza di genere sono donne, mentre il restante 12% sono uomini. I dati aggiornati costantemente mostrano un aumento esponenziale dei casi ogni anno.

La Polizia locale si impegna a sensibilizzare i giovani sulla responsabilità collettiva nella prevenzione della violenza di genere, offrendo strumenti per riconoscere i segnali precoci di una relazione potenzialmente pericolosa. Inoltre, vengono fornite informazioni su come ascoltare e supportare eventuali vittime di abusi, con il supporto delle forze dell'ordine e dei centri antiviolenza.

Il prossimo evento, in programma per martedì 19 novembre al teatro Verdi, presenterà lo spettacolo "I labirinti del male", all'interno della campagna educativa "Neanche con un fiore", focalizzato sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Con la partecipazione di Luciano Garofano e dell'attrice Giorgia Ferrero, lo spettacolo affronterà tematiche come lo stalking, le dinamiche familiari e l'impatto dei social network, evidenziando aspetti nascosti del problema della violenza e le speranze legate alla nuova legislazione sul femminicidio.