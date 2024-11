Una fessura si è aperta nella coalizione di maggioranza che governa il Comune di Alghero. Il consigliere di Orizzonte Comune, Christian Mulas, ex esponente dell'Udc e presidente della commissione Ambiente, ha annunciato la rottura dei rapporti con il sindaco Raimondo Cacciotto e il coordinatore del partito, l'assessore regionale Franco Cuccureddu.

La causa di questa frattura è stata la nomina di Antonio Cardin nel consiglio di amministrazione della Società In House del Comune di Alghero. Mulas ha espresso il suo disappunto affermando: "È con un senso di profonda indignazione, disillusione e amarezza che apprendo la nomina del sassarese Antonio Cardin nel consiglio di amministrazione dell'Alghero in house, nonostante le reiterate interlocuzioni con il sindaco Cacciotto, in cui avevo espresso con fermezza la mia totale contrarietà. La mia opposizione non ha nulla a che fare con la persona, ma con il tradimento di un percorso politico in cui ho investito tempo, impegno e passione, e che oggi vedo completamente vanificato"

Mulas ha dichiarato che non può tollerare questo affronto e ha deciso di lasciare Orizzonte Comune e la maggioranza, sottolineando: Non posso e non voglio continuare a lavorare a favore di un progetto che tradisce i propri alleati e soprattutto tradisce i cittadini che hanno creduto in un cambiamento che si sta rivelando solo una menzogna. Prendo atto delle scelte di Cacciotto e Cuccureddu e mi riservo di decidere il da farsi nelle prossime ore. Una cosa è certa: il mio impegno e la mia passione non saranno più al servizio di un partito che ha dimostrato, in maniera incontrovertibile, di non meritare né la mia fiducia, né quella dei cittadini che ho l'onore di rappresentare".