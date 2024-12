E' morto all'età di 83 anni Marco Fumi, ex sindaco di Sassari ed esponente del Partito socialista italiano.

Guidò la città dal 26 gennaio 1988 all'8 agosto 1990, a capo di una Giunta di centrosinistra nata da un’alleanza tra Dc e Psi.

Laureato in Pedagogia, dal 1960 al 2006 lavorò nella scuola prima come maestro elementare e poi come dirigente scolastico. Proprio nel mondo della scuola e della cultura si era formata la sua coscienza politica.

La sua permanenza a Palazzo Ducale durò per tre legislature dal 1980 al 1995 come consigliere e assessore all’Urbanistica prima di divenire sindaco.

Nel 1964 aveva aderito al Psi sassarese. Fu prima segretario provinciale della Federazione Giovanile Socialista Italiana, poi segretario della sezione Monte Rosello, componente della direzione provinciale del Psi e infine della direzione regionale dal 1968 al 1992. Negli stessi anni fece parte degli organismi di segreteria del partito con incarichi organizzativi e di vice segretario regionale.

Con lo scioglimento del Psi, partecipò alla fondazione di Federazione Democratica. Successivamente aderì ai Democratici di Sinistra entrando a far parte della direzione provinciale, presiedendola fino alla nascita del Partito Democratico, al quale ha aderito nell'ultimo periodo di attività politica.