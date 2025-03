Ha terrorizzato i passanti, nel centro storico di Sassari, minacciandoli con un bastone appuntito e poi si è barricato in casa dove nascondeva eroina, marijuana ed ecstasy. Un uomo di nazionalità nigeriana è stato così arrestato, questa mattina, dalla Polizia locale per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, che hanno in zona due presidi, sono intervenuti in pochi minuti dopo le minacce dell’uomo ai passanti e una volta entrati nell'appartamento, in via La Marmora, hanno reso inoffensivo l'uomo e hanno perquisito l'abitazione. Qui hanno trovato eroina, marijuana ed ecstasy, con tutta l'attrezzatura necessaria per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato e domani comparirà davanti al giudice del tribunale di Sassari per la direttissima.