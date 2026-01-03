Un uomo di 53 anni di Sassari è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni, mentre altri quattro cittadini italiani residenti nelle province di Cagliari e Sassari sono stati denunciati nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online in Sardegna.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari e dal Centro Nazionale per la Pedopornografia Online, ha portato anche a cinque perquisizioni nelle province di Cagliari e Sassari.

I controlli, condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna in collaborazione con la Child Rescue Coalition, hanno permesso di rinvenire e sequestrare oltre 21 terabyte di dati contenenti immagini e video. Tra i dispositivi sottoposti a sequestro figurano numerosi computer e supporti di memoria appartenenti ai soggetti coinvolti.

Le attività rientrano in un più ampio impegno della Polizia di Stato per la tutela dei minori online. Restano ferme la presunzione di innocenza e il rispetto delle procedure giudiziarie.