Alghero è stata interessata nella notte tra il 24 e il 25 dicembre da una serie di interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, mobilitati a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito l’area. La squadra operativa ha lavorato in diverse zone della periferia, dove l’acqua avrebbe creato disagi diffusi, isolando tratti stradali e invadendo campagne, cortili e vani accessori.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate soprattutto su automobilisti, rimasti intrappolati da una coltre d’acqua formatasi in seguito agli acquazzoni, con interventi puntuali anche nei pressi di aree agricole e, in alcuni casi, in prossimità di abitazioni e cantine raggiunte dagli allagamenti. Gli operatori hanno messo in sicurezza i conducenti coinvolti e supportato le attività di messa in sicurezza del territorio.

Sul posto risultano intervenuti anche gli operatori del Corpo forestale regionale e i Carabinieri, impegnati nelle attività di supporto, controllo e presidio delle aree più critiche. Non si registrano persone ferite.