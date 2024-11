Rubinetti a secco in mezza Sassari e tutta Castelsardo per due giorni, martedì e mercoledì prossimi. A Sassari i disagi saranno per mezza giornata e non in tutti i quartieri, mentre nel borgo dei Doria l'interruzione del servizio idrico sarà totale, dalle 6 di martedì alle 8 di giovedì 5 dicembre.

La sospensione dell'erogazione è dovuta a un intervento urgente che l'Enas dovrà eseguire lungo l'acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

"I lavori comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile", spiega Abbanoa.

Per limitare i disagi saranno sfruttati dei collegamenti secondari che consentiranno di compensare parzialmente l'interruzione dal Coghinas tramite l'approvvigionamento dall'invaso del Cuga. Un accorgimento dal quale resta tagliato fuori il centro abitato di Castelsardo.

A Sassari martedì e mercoledì mancherà l'acqua dalle ore 16 alle 5 del mattino successivo nei rioni Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Sempre martedì e mercoledì, ma dalle ore 20 alle 5 della mattina successiva, l'erogazione sarà interrotta nei quartieri Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.