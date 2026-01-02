L'Enas, Ente acque della Sardegna, lunedì 5 gennaio eseguirà una serie di interventi lungo il tratto di acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino).

Per limitare gli inevitabili disservizi Abbanoa - spiega una nota - ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell'approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati.

A Sassari nessuna interruzione nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana (zona Ospedali) e Piandanna); nessuna interruzione nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali; nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano (Lu Fangazzu, Cappuccini, Porcellana Alta, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari), invece, saranno effettuate chiusure dell'erogazione domenica 4 dalle 23 alle 6 della mattina successiva, lunedì 5 dalle ore 15 alle ore 6 della mattina successiva e martedì 6 gennaio dalle 22 alle 6 della mattina successiva.

A Porto Torres nel centro abitato nessuna interruzione grazie alla fornitura dai pozzi di Li Pidriazzi; Quartiere Serra Li Pozzi e Consorzio Asi: erogazione verrà interrotta dalle ore 7 di lunedì 5 sino alle ore 12 del giorno 6.

A Stintino, in centro erogazione garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi d'accumulo comunali. Pozzo San Nicola e agro: chiusura dell'erogazione dalle 12 di lunedì 5 sino alle 16 di martedì 6. In piazza Centrale sarà presente un'autobotte a partire dalle 9 di lunedì.