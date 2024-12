L'Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che nella giornata di domani, martedì 17 dicembre, dovrà eseguire un urgente intervento di riparazione sulla condotta che alimenta di acqua grezza il potabilizzatore Abbanoa di Castelsardo dall'invaso del Coghinas.

L'impianto dovrà rimanere fermo a partire dalle 6 e di conseguenza anche l'approvvigionamento idrico sia del centro abitato sia della frazione di Lu Bagnu. I lavori di riparazione da parte di Enas saranno conclusi entro le 24. I tecnici di Abbanoa saranno poi mobilitati per effettuare tutte le manovre necessarie per il riavvio dell'erogazione non appena Enas ripristinerà l'alimentazione del potabilizzatore. Con la ripresa della produzione di acqua potabile sarà riavviata anche l'alimentazione dei serbatoi cittadini e quindi della rete idrica al servizio dell'utenza entro le 3 della mattina di mercoledì. Abbanoa ha anche attivato il servizio sostitutivo con autobotti: i mezzi saranno a disposizione in piazza la Pianedda, in via lungomare e nei parcheggi Papillon di Lu Bagnu dalle 9 alle 17.

Il Comune di Tergu, di norma alimentato dal potabilizzatore di Castelsardo, sarà approvvigionato da pozzi locali: non si escludono, però, cali di pressione in alcune zone del centro abitato nelle ore di massimo consumo. L'Enas sospenderà anche l'approvvigionamento dal Coghinas del potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari, ma è stato attivata la fornitura in emergenza dall'invaso del Cuga che garantirà sufficiente acqua grezza per evitare chiusure dell'erogazione in città.

A Capoterra, invece, nell'ambito del piano efficientamento della rete idrica mercoledì 18 dicembre i tecnici di Abbanoa eseguiranno degli interventi di manutenzione ed efficientamento della rete idrica localizzati nelle vie Bologna, Palermo, Pascoli, Catalani e Amendola. Per poter eseguire i lavori, tra le 8 e le 18 sarà interrotta l'erogazione idrica nelle strade interessate. Non si escludono cali di pressione e temporanee interruzioni anche nelle vie limitrofe. Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi.