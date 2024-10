Una voce che fa emozionare e allo stesso tempo dona tanta grinta: Lucia Budroni, cantante originaria di Oschiri, continua a sorprendere e ad affascinare attraverso le sue canzoni e, da stasera, la potremo seguire anche a “Dema Show”, programma televisivo che in Sardegna viene trasmesso sulla rete di canale 68.

La puntata andrà in onda oggi, venerdì 18 ottobre, alle ore 20:00, e andrà in replica per diverse giornate.

“Tutto è iniziato con una chiamata da parte di una collega, che mi aveva conosciuta nel programma ‘Un palco per tutti’: Lucia, vuoi partecipare alla trasmissione ‘Dema Show’? Io ho accettato immediatamente, ma non prima di aver fatto una selezione con l’organizzatore Biagio De Martino” – spiega la cantante ai microfoni di Sardegna Live”.

“Sono stata contattata subito per fissare il giorno della registrazione e, contemporaneamente ho chiamato il mio carissimo amico, Enzo Mugoni, per informarlo e invitarlo a partecipare. Quindi oggi si parte e insieme portiamo le nostre canzoni oltremare”.

“Io porterò ‘La mia meraviglia’- prosegue Lucia con entusiasmo - tratta dal mio ultimo CD, che porta lo stesso titolo, in cui all’interno ho inciso quattro brani inediti in lingua sarda, quattro inediti in italiano e due cover di canzoni tradizionali sarde. È stata una bellissima esperienza che mi ha arricchita nell’anima, tra confronti con altri artisti e fare nuove amicizie”.

E su “Dema Show” dice: “Questo programma offre la possibilità, oltre che di esibirsi in trasmissione, di avere contatti lavorativi nella Penisola e non solo. Le trasmissioni andranno in replica per tantissimo tempo, in modo che ognuno di noi abbia la possibilità di essere ascoltato più volte”.

Cantante stimata e apprezzata nel panorama musicale sardo, poliedrica e dotata di ottima tecnica, Lucia Budroni associa il genere etnico al pop, alternando il sardo e l’italiano con assoluta

spontaneità.

La carriera artistica di Lucia Budroni

La cantante mosse i primi passi in musica all’età di 4 anni e da adolescente partecipò a numerosi concorsi canori in tutta la Sardegna, vincendone diversi. Poi il salto di qualità con la partecipazione alle selezioni per “Sanremo Giovani” nel 1994, mentre nel 1996 e 1997 partecipòall’Accademia della Canzone di Sanremo, con ottimi piazzamenti.

Fece parte della trasmissione “Super Karaoke”, in onda su Canale 5 e condotta da Fiorello, determinando la vittoria della propria squadra.

La carriera da cantante di Lucia ha proceduto intensamente in tutta la Sardegna con varie formazioni tra cui Il Volo, Africa Flauers e in ensamble occasionali con i migliori musicisti sardi esibendosi, poi a lungo come solista nei blasonati Hotel della catena “Colony Capital” della Costa Smeralda.

Nel 2009 fu voce solista al teatro Verdi di Terni al fianco di Michele Placido, che recitava nella rappresentazione del "Maleficio della farfalla".

Dal 2004 è voce solista del gruppo “Incantos”, diretto da Giuliano Marongiu, e con questo progetto, ha calcato tutte le piazze della Sardegna e molte della Penisola; tante le tournée all’estero tra cui Francia, Germania, Australia, Svizzera e Belgio. Molte le presenze in televisione nei programmi tematici musicali di emittenti regionali.

Nel 2011 uscì il suo primo disco “Amo sa vida”, con testi scritti da Maria Luisa Congiu e musica e arrangiamenti di Gianluca Gadau.

Nel 2015 sfornò un inedito dal titolo “Nodos”, scritto dallo scrittore Michele Pio Ledda, con musiche e arrangiamenti di Gabriele Oggianu.

Nel 2019 uscì su YouTube e su tutte le piattaforme musicali l’inedito con video musicale

“Portami via”, con testo e musica di Gabriele Oggiano mentre nel 2022 ancora un video musicale su tutte le piattaforme dal titolo “Sa Danza mia”, con testo di Francesca Lai e musiche e arrangiamenti di Davide Guiso.

Sempre nel 2022 uscì un nuovo singolo dal titolo “Angelo dell’amore”, da una poesia di Carlo Massini nacque il testo scritto da Francesca Lai con musiche e arrangiamenti di Davide Guiso. A seguire un altro inedito dal titolo "Angelo dell’amore", con testo di Francesca Lai e musiche e arrangiamenti di Davide Guiso.

Nel 2023 uscì il suo secondo CD dal titolo "La mia meraviglia", e durante il 2024 ha partecipato a Sanremo Live Box, e a una trasmissione televisiva nazionale su Canale Italia,"Un palco per tutti”.