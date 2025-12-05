Una protesta degli infermieri si è svolta durante la mattina di oggi, venerdì 5 dicembre, in piazza d'Italia a Sassari, di fronte alla sede della Prefettura.



Gli operatori sanitari, convocati dal sindacato Nursind per un incontro con la prefetta Grazia La Fauci, hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, criticata in quanto non avrebbe preso provvedimenti per risolvere i problemi organizzativi, strutturali e contrattuali che affliggono gli ospedali della zona da tempo.

"La gestione della sanità sassarese degli ultimi anni ha prodotto un danno sociale enorme per la collettività e un danno economico pesantissimo per lavoratori e pazienti. È doveroso manifestare la nostra disapprovazione", denuncia la segretaria territoriale del Nursind, Fausta Pileri.

Il sindacato ha sollevato numerose critiche che riguardano diversi aspetti della gestione dell'Azienda da tempo: "la carenza di personale infermieristico, ostetrico e OSS, lunghe liste d'attesa, problemi strutturali e di sicurezza nei reparti, mancati rispetto degli accordi contrattuali e condizioni di lavoro che rappresentano un problema sia per il personale che per i pazienti".

"Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e scritto al prefetto perché riteniamo indispensabile che il rappresentante del Governo conosca lo stato in cui versa la sanità sassarese", conclude Pileri.