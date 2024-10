Arresti domiciliari per l'uomo alla guida della Piaggio Ape 50 che lo scorso 25 settembre, privo di patente dal 2017 e in stato di ebbrezza, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi frontalmente contro lo scooter guidato Christian Martinez, il 16enne morto in seguito all’incidente.

Il provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Sassari è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Alghero. L'accusa è di omicidio stradale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo aveva livelli di alcol nel sangue quattro volte superiori al consentito mentre guidava lungo la Strada vicinale Ungias.