Un incidente ha coinvolto tre auto nella serata di ieri, a Sassari, all'incrocio tra via Pietro Micca e via Annunzio Cervi.

Per cause da accertare, due mezzi in transito si sono scontrati interessando un terzo veicolo parcheggiato.

Sul posto una squadra della Sede centrale dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza le auto coinvolte, mentre gli occupanti sono uscite dalle vetture autonomamente.

Intervenuti anche la Polizia Locale e il 118.