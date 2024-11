Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10:45, in Via Della Resistenza ad Alghero. Per cause in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l'automobilista per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale.