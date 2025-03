Un incendio è divampato intorno alle 15 nei pressi della SS291 della Nurra, coinvolgendo alcuni locali di un'azienda vitivinicola.

Le fiamme hanno danneggiato un magazzino di ricovero attrezzi, ma grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Sassari, supportati da un'autobotte, si è evitato che il fuoco si propagasse agli uffici e ad altri locali adiacenti.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento e fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.