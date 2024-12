Intorno alle 18 i Vigili del fuoco di Ozieri sono intervenuti in via Manzoni per l'incendio di un'abitazione.

La squadra ha messo in salvo un anziano di 82 anni, unico occupante dell'appartamento, affidandolo alle cure del personale del 118.

Sul posto anche una squadra di supporto giunta dalla sede centrale di Sassari. Cause in accertamento e intervento ancora in corso.