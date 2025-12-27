Paura questa mattina, sabato 27 dicembre, in via XX Settembre ad Alghero dove un camion è stato avvolto dalle fiamme di un incendio. Secondo una prima ricostruzione, mentre il veicolo pesante stava attraversando la strada, è divampato un rogo dall'impianto frenante del rimorchio.

Intervento immediato, attorno alle ore alle 7:45, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno provveduto a domare l'incendio contenendo le fiamme ed evitando danni maggiori al camion. Gli abitanti sono stati spaventati dall'esplosione dei pneumatici, che ha fatto inclinare il rimorchio a causa del peso del carico. Fortunatamente non ci sono feriti e l'intervento dei soccorritori è ancora in corso.

Sul luogo dell'incidente sono presenti anche agenti della Polizia Locale.