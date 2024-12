Il Segretario Generale del SIC Luigi Pettineo, su decisione unanime con il Consiglio del Direttivo, ha promosso alla carica statutaria superiore alcuni componenti della Segretaria SIC Sardegna.

La carica statutaria superiore è stata conferita come attestazione di merito per l'impegno profuso che ha portato la Segreteria Sardegna ad avere circa il 30% di iscritti rispetto alla pianta organica dei Carabinieri presenti nell’Isola.

La guida di questo talentuoso team è stata affidata all' Appuntato Scelto Michele Tangianu, effettivo all’Aliquota Radiomobile della Cp. CC di Bonorva (SS), che da oggi riveste la carica di Segretario Generale Regionale.

ll Segretario Generale aggiunto Sardegna è stato individuato nell'Appuntato Scelto Alessandro SAVI, effettivo alla Stazione Carabinieri di Torpè (NU), che unitamente a Tangianu e al Mar.Ca. Leonardo PINTUS, Comandante della Stazione CC di Ossi (SS), già in carica quale Segretario Generale aggiunto, comporranno la Segreteria Generale Regionale.

I promossi Segretari Regionali sono il Car.Sc. Marco SADERIS, Aliquota Radiomobile Cp CC Valledoria (SS), il V.Brig. Christian Salvatore URAS, Aliquota Radiomobile Cp. CC. Alghero (SS), l’App.Sc. Luca Gian Pietro OPPES, Sezione Radiomobile del Rep. Terr. di Olbia (SS), il Brig. Sergio NOCCHI, Squadra Motociclisti del Rep. Terr. di Olbia (SS), il Brig. Roberto PUGGIONI, Squadra Motociclisti della Cp. CC di Macomer (NU), il Car. Antonello COLACCHI, Staz. CC di Bitti (NU), il Mar. Ord. Eugenio PICASSO, Stazione CC Mogoro (OR), l’App.Sc. Alessandro SALIDU, Centrale Operativa Cp. CC Iglesias (SU) ed il Brig.Ca. Giacomo LA SPINA, della Sezione Opz. e Log. Del Comando Provinciale CC di Cagliari.

L'insieme di più componenti adeguati, competenti e motivati è motivo imprescindibile per il raggiungimento di qualsiasi traguardo.

Le Risorse Umane rappresentano infatti il capitale più importante che una realtà sindacale possiede. Questo capitale va salvaguardato, curato e sviluppato perché rappresenta un importantissimo vantaggio competitivo e di sviluppo per i Carabinieri - “Alla Segreteria Regionale Sardegna del SIC rinnovo il mio sincero ringraziamento per il lavoro sinora svolto, con l'augurio di conseguire ulteriori successi”- chiude il Segretario Generale Luigi Pettineo.

“Ringrazio il Segretario Generale e tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, pertanto garantisco a tutti la mia massima disponibilità per un confronto leale e trasparente, col fine primo di migliorare le condizioni lavorative di tutti i Carabinieri della Sardegna” ha detto il Segretario Generale Regionale Michele Tangianu.