A distanza di quarant'anni dalla sua scomparsa, Sassari, città natale di Enrico Berlinguer, lo commemora con una serie di eventi intitolata "Non solo uno per uno. L'eredità morale di Enrico Berlinguer". Questo programma mira a ricordare l'importanza e l'impatto socio-politico del politico che guidò il Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984.

Il primo evento in programma è il convegno "Enrico Berlinguer: la pace, bene supremo, bene di tutti", organizzato dalla Fondazione Enrico Berlinguer e previsto per lunedì 2 dicembre alle 17 presso l'ExMat.er. Durante questo incontro verranno esaminati i temi cari al segretario, ancora rilevanti oggi, con l'obiettivo di reinterpretare in chiave contemporanea la questione morale. Saranno affrontati argomenti già dibattuti da Berlinguer, come imperialismi, zone d'influenza, libertà dei popoli nel contesto multipolare e coinvolgimento popolare nella costruzione della pace.

Al fine di coinvolgere un pubblico più giovane, il Cityplex Moderno proporrà delle proiezioni mattutine a cui parteciperanno gli studenti delle scuole cittadine, con la visione del film "Berlinguer - La grande ambizione". Questo film del 2024, diretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano nel ruolo del politico e leader, rappresenta un'opportunità per riflettere sulla vita di Berlinguer.

La chiusura del calendario di iniziative sarà segnata dalla rappresentazione dello spettacolo teatrale "La partenza di Enrico" della Compagnia Teatro Sassari, scritto da Cosimo Filigheddu e in scena mercoledì 4 dicembre alle 21 presso il Cine Teatro Astra. Questa pièce immagina l'ultimo giorno di Enrico Berlinguer ventiduenne a Sassari prima del trasferimento a Roma con la sua famiglia nel settembre del 1944. La regia è affidata a Mario Lubino e nel cast figurano Teresa Soro, Alessandra Spiga e Alberto Lubino.

Parallelamente agli eventi, il Comune proporrà una mostra bibliografica con saggi, biografie e pubblicazioni corredate da fotografie e testimonianze su Enrico Berlinguer. Questa esposizione sarà visitabile fino al 5 dicembre presso la biblioteca comunale di piazza Tola (orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13:30; martedì e giovedì 9:00-18:15).