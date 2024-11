Il TIFF, il festival internazionale del folklore in Thailandia e Cambogia, si è concluso dopo sei giorni lo scorso 10 novembre, con la partecipazione del "Gruppo Folk Lungoni 1970".

Fabio Cucciari, portavoce del gruppo e figlio di Maurizio, uno dei componenti, ha espresso la soddisfazione per aver rappresentato Santa Teresa Gallura e per aver diffuso la cultura sarda durante l'evento, “Siamo ancora qui, stanchi, ma veramente felici di aver portato i colori dei quattro mori e di aver rappresentato Santa Teresa Gallura. Indimenticabile il momento in cui regaliamo ai monaci del tempio Wat Phrai Phatthana in provincia di Sisaket la bandiera Sarda e i gadget rappresentanti l’offerta turistica del paese. Ne abbiamo anche approfittato per regalare gli stessi a tutti i gruppi di tutto il mondo partecipanti al festival”, ha detto ai microfoni di Sardegna Live. “Ringraziamo tutti i partecipanti e il Comune di Santa Teresa Gallura, gli sponsor Hotel Residence La Contessa, Canne al vento Cafè e Immobiliare Prince”, ha detto ancora.

Storia del "Gruppo Folk Lungoni 1970"

Il gruppo folk, nato nel 1970 come parte delle attività del C.S.E.P., ha radici profonde nella comunità di Santa Teresa Gallura e si impegna a preservare le tradizioni folkloristiche sarde.

Grazie al supporto della popolazione locale, il gruppo ha imparato le danze tradizionali e ha ricreato gli abiti tipici con cura e precisione storica. Il suo repertorio include una varietà di balli tradizionali accompagnati dall'organetto diatonico, eseguiti con maestria e passione, con l'obiettivo di tramandare le tradizioni alle generazioni future.

Il gruppo ha partecipato attivamente a numerose manifestazioni in Sardegna e in Italia, nonché a festival internazionali in diverse parti del mondo come Tailandia, Germania e Spagna. Il contributo del "Gruppo Folk Lungoni 1970" alla promozione della cultura e delle tradizioni sarde è stato riconosciuto e apprezzato, grazie anche al sostegno del Comune di Santa Teresa Gallura e degli sponsor locali, per il suo continuo impegno a continuare a portare avanti il patrimonio culturale della regione attraverso la musica, la danza e la partecipazione a eventi internazionali che celebrano la diversità delle tradizioni folkloristiche.

I partecipanti sono Lorena Sardo, Lara Faoro, Maurizio Cucciari, Filippo Occhioni, Muzzeddu Michele Antonio (capogruppo), Manuela Usai, Peppe Ortu, Giorgia Occhioni, Antoni Maria Marras il fisarmonicista, Alessandro Unali intermediario e accompagnatore per il festival, Fabio Cucciari che si occupa di riprese video e fotografie.