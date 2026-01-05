Il Coro Polifonico "Francesco d’Assisi" si prepara a celebrare un traguardo significativo che unisce musica, fede e identità cittadina: si tratta della XXV Edizione del Concerto dell’Epifania, evento ormai storico per la città di Sassari, che si terrà domani, martedì 6 gennaio, alle ore 19:30, presso la suggestiva Chiesa di San Francesco (Piazzale Cappuccini).



Il concerto di quest'anno, dal titolo "Echi del Cantico: Armonie tra Cielo e Terra", rappresenta il culmine di un anno di intenso lavoro artistico del Coro Polifonico "Francesco d’Assisi". Ispirato ai centenari francescani, il programma musicale proposto va oltre una semplice celebrazione didascalica, offrendo un viaggio sensoriale attraverso la musica sacra e contemporanea, esplorando le suggestioni del Cantico delle Creature. Il repertorio toccherà gli elementi del creato, con brani come "I cieli immensi" di Benedetto Marcello, "Luna" di Michele Turnu, opere di John Rutter e Bruno Coulais che evocano la maestosità dei cieli, il chiarore notturno, la forza degli oceani e la bellezza della terra.



Sotto la guida del M° Ciro Cau e con l'accompagnamento pianistico del M° Kseniia Nikitina, il coro mescolerà momenti di profonda introspezione con solenni aperture corali, interpretando capolavori come il celebre "Gloria" di C. Gounod e il "Sanctus" di K. Jenkins.



Questo concerto rappresenta anche il coronamento di un anno eccezionale per il Coro Polifonico "Francesco d’Assisi", che ha già ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, come la partecipazione al Giubileo dei Cori a Roma lo scorso novembre, portando il nome di Sassari in una prestigiosa vetrina globale.