Un nuovo appuntamento di Nàrami è fissato per mercoledì 4 dicembre alle ore 18:00 presso Sa Mandra, in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario del prestigioso Coro di Usini.

In quest’occasione verrà inoltre presentato il libro di Antonio Brundu intitolato "Il cuore di Usini", che racconta la storia, il repertorio, le formazioni, gli aneddoti e la variegata antologia musicale del Coro di Usini, uno dei più longevi gruppi corali del nord Sardegna. Antonio Brundu, autore del libro e attuale sindaco di Usini, è anche un membro attivo del Coro. Durante l'evento sarà presente anche Mario Tedde, Direttore e fondatore del Coro.

La pratica del canto corale non solo celebra l'amore e ricorda il passato, ma rappresenta anche un modo di invocare il sacro. I cori come quello di Usini raccontano storie di identità e tradizioni attraverso la lingua sarda, cantando di usanze e sentimenti che caratterizzano una comunità. Il Coro di Usini, composto da 21 coristi, è guidato da Giovanni Cherchi, esperto delle tradizioni locali, e da Ignazio Sanna Fancello, studioso del canto popolare e delle tradizioni sarde.

L'appuntamento con Nàrami promette di essere un viaggio affascinante, in cui si scopre che la nascita di un Coro spesso avviene in modo spontaneo, ma richiede impegno e determinazione da parte di tutti i membri affinché il sogno collettivo possa perpetuarsi nel tempo. Questo sogno collettivo dura da cinquant'anni e si rinnova costantemente, proprio come il repertorio musicale del Coro di Usini, che rappresenta un simbolo di orgoglio e identità per la comunità locale.

Aperitivo con prenotazione obbligatoria (€20) fino esaurimento posti: 3209687641 o rita@aziendasamandra.it