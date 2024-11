Una città sostenibile, solidale, partecipativa. È la Sassari del futuro pensata dagli studenti dell'istituto tecnico industriale "Giovanni Maria Angioy", che con un loro progetto hanno vinto "Quarta Sfida per il Clima", l'evento organizzato nei giorni scorsi dal settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari in collaborazione con la Fondazione Centro euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici.

Il concorso, ospitato dal conservatorio di musica Luigi Canepa, ha rappresentato un'opportunità di confronto tra la popolazione e gli esperti per sviluppare soluzioni concrete ai cambiamenti climatici, contribuendo così all'aggiornamento del Piano locale di adattamento. Tre gruppi di lavoro si sono confrontati per elaborare un'idea progettuale, guidati da esperti, per sviluppare proposte innovative e concrete per il territorio.

Tre le idee presentate. "Per le nostre radici": un omaggio alla città storica, con particolare attenzione alla comunicazione tra istituzioni e cittadini attraverso approcci partecipativi. "Socializziamo al Centro": un approccio sistemico e multirischio che combina innovazione tecnologica e azioni per migliorare la resilienza climatica e la qualità della vita nel centro storico. E il progetto dell'istituto "G.M. Angioy", premiato dalla giuria: una proposta scientificamente solida e pragmatica, con strategie a breve e medio termine per rafforzare la resilienza della città agli impatti climatici. Una menzione speciale è stata assegnata al gruppo "Per le nostre radici" per il continuo impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico di Sassari.