Momenti di tensione questa mattina nelle acque del Golfo dell’Asinara, dove una donna peruviana di 56 anni è stata colpita da un ictus mentre si trovava a bordo della nave da crociera Msc Orchestra, diretta a Valencia. L’allarme è scattato alle 6:30, a circa 50 miglia dall’attracco di Porto Torres.

La Capitaneria di Porto, in coordinamento con la Centrale operativa di Roma e con il personale di bordo, ha immediatamente attivato il piano di soccorso. Il Centro internazionale radio medico (Cirm), dopo una consultazione via radio con il medico di bordo per la valutazione clinica, ha disposto l’evacuazione urgente della passeggera per garantirle il ricovero ospedaliero.

La Guardia Costiera di Porto Torres ha dirottato la nave verso una zona con condizioni di mare più favorevoli per il trasbordo, inviando una motovedetta specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Alle 9:50, a circa 5 miglia nautiche dal porto, la motovedetta ha raggiunto la nave e ha effettuato il trasferimento della donna.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 10:25, quando la passeggera è sbarcata sulla banchina della capitaneria di Porto Torres ed è stata affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata all’ospedale di Sassari. La Msc Orchestra ha poi ricevuto l’autorizzazione a riprendere la navigazione verso Valencia.