Dalla scorsa settimana e per le quattro successive sono stati avviati i corsi DNO (decompressione nitrox ossigeno) che abiliteranno anche tutti i Sommozzatori dei Vigili del fuoco della Sardegna alle procedure decompressive in Nitrox prevista per i sommozzatori del Corpo Nazionale.

Il Comando di Sassari è stato individuato come Polo Didattico: il distaccamento di Porto Torres e le acque di Porto Conte ad Alghero ospitano le attività formative (sia teoriche in aula che pratiche a secco e in acqua) che consentiranno, secondo quanto predisposto dalla Direzione Centrale per la Formazione, anche a tutti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Sardegna di seguire le procedure decompressive per mezzo della respirazione di una miscela di gas composta per metà da Ossigeno e metà da Azoto, definita EAN50. Tale formazione fornirà la possibilità di prolungare i tempi di fondo e ridurre i tempi di decompressione.

Uomini anche provenienti da altri Comandi della penisola, mezzi terrestri, battelli pneumatici, sono impiegati per tutto il mese di novembre per portare a termine le attività formative finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi del Corpo Nazionale.

Grazie alla collaborazione con il Parco naturale di Porto Conte che fornisce parte del supporto logistico, le immersioni svolte a quote operative fino ai 50 metri saranno effettuate nei suggestivi fondali dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana.

Alla presentazione del Corso hanno partecipato il Comandante dei Vigili del fuoco di Sassari Ing. Antonio Giordano e il Direttore del Parco Mariano Mariani, a sottolineare la stretta e proficua collaborazione tra le due istituzioni.