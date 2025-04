La Camera di Commercio di Sassari presenta HUB4FIN, un'iniziativa che apre nuove strade per le imprese sarde desiderose di crescere, innovare e affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. Il progetto, parte del Programma e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, offre un percorso sperimentale di coaching e mentoring per supportare le PMI nella gestione finanziaria, nell'innovazione e nella trasformazione digitale.

Scopri un nuovo modo di dare credito alle idee che contano.

Le imprese della Sardegna si trovano in un momento cruciale, in cui le tradizionali modalità di accesso al credito si affiancano a nuovi strumenti finanziari, più diversificati e flessibili.

HUB4FIN nasce per accompagnare le aziende in questo scenario in evoluzione, offrendo soluzioni su misura che spaziano dalla finanza tradizionale a strumenti innovativi come il crowdfunding, il private equity e il venture capital.

Con un percorso completamente gratuito, fino a 100 imprese selezionate potranno ricevere un affiancamento personalizzato in cui il Coach supporterà l’impresa nell’implementazione delle aree di miglioramento utili alla realizzazione del progetto di innovazione, presentato dall’azienda in fase di adesione al Percorso. L’Advisor, successivamente, affiancherà le imprese nell’individuazione delle possibili fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione del progetto di innovazione.

Un ecosistema di competenze al servizio delle imprese

HUB4FIN non è solo affiancamento, ma un vero e proprio laboratorio di crescita e trasformazione, in cui Coach e Advisor altamente qualificati accompagneranno le aziende nel rafforzare la propria solidità finanziaria e individuare le migliori strategie per realizzare i loro progetti.

Dai fondi di investimento alle nuove opportunità offerte dal lending alternativo, ogni impresa potrà costruire un percorso su misura per il proprio progetto di innovazione. Le imprese interessate e gli aspiranti Coach e Advisor possono scaricare il bando a loro rivolto sul sito www.hub4fin.it e presentare la propria candidatura.

Un progetto radicato nel territorio per allargare gli orizzonti finanziari

Promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, con il supporto del Banco di Sardegna, delle Università di Cagliari e Sassari e delle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e Nuoro, HUB4FIN rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita e innovazione per la Sardegna. Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, il progetto si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo economico che mira a rendere il tessuto imprenditoriale dell’Isola più competitivo e proiettato verso il futuro.

Il nome del progetto sintetizza la sua missione: creare un ponte tra le imprese e le migliori opportunità e strategie di crescita finanziaria.

Un sostegno concreto per affrontare il cambiamento

Le imprese sarde operano in un contesto che evolve rapidamente e nel quale l’innovazione, più che essere un’opzione, è una necessità.

HUB4FIN risponde a questa sfida offrendo un percorso strutturato di accompagnamento, che combina competenze specializzate e strumenti di finanziamento innovativi. Grazie alla guida di esperti selezionati, le aziende potranno definire strategie di crescita, ottimizzare la gestione finanziaria e accedere con più facilità agli strumenti di finanziamento più adatti alle proprie esigenze, integrando in modo efficace le risorse tradizionali con le nuove possibilità offerte dal mercato.

HUB 4 FIN: centro di accompagnamento alla finanza - Spoke 4 è parte del Progetto denominato e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia finanziato dal Ministero Università e Ricerca nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del PNRR “Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione”. Partner dello Spoke 4, di cui la Camera di Commercio di Sassari è capofila, sono l’Università di Sassari, l’Università di Cagliari e il Banco di Sardegna. Le Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e Nuoro collaborano pienamente all’azione permettendo il coinvolgimento dell’intero sistema imprenditoriale della Sardegna.