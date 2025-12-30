Un'apertura spettacolare ha dato il via all'edizione commemorativa dei 30 anni del Cap D'Any, evento iconico del Capodanno in Sardegna con più di 7.000 persone che hanno affollato il Piazzale della Pace di Alghero per assistere al tanto atteso concerto di Raf ieri, lunedì 29 dicembre, inaugurando le "notti magiche" di questa edizione speciale, confermando ancora una volta l'evento come uno dei momenti più attesi dell'Isola.

Lo scenario mozzafiato ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico all'aperto, con spettatori provenienti da ogni angolo della Sardegna, rapiti dai successi intramontabili dell'artista come "Self Control", "Infinito", "Cosa resterà degli anni ‘80" e "Sei la più bella del mondo", creando un'atmosfera emozionante che ha coinvolto un pubblico di tutte le età in un viaggio musicale indimenticabile.

Oggi, martedì 30, la serata si ripeterà (con apertura dei varchi alle ore 20) e sarà dedicata interamente ai giovani talenti. Direttamente dalla scena della musica wave italiana arriva Kid Yugi ad Alghero, uno dei nomi più promettenti del momento. Originario della provincia pugliese di Massafra, ha conquistato il pubblico grazie al suo stile crudo, lirico e cinematografico, che fonde abilmente rime di strada e suggestioni dark in un mix unico. Con progetti come "The Globe" e "I nomi del diavolo", e collaborazioni con artisti del calibro di Geolier, Lazza ed Ernia, Kid Yugi ha portato la sua voce dalle piazze del Sud ai palchi di tutta Italia. Inoltre, si esibirà il giovane rapper sardo Low-Red, conosciuto anche come Mario Serra, originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna. Il suo percorso musicale include album come "Mario mixtape" del 2019, seguito da "Mario II" nel 2021 e "The Biggest Sblao" nel 2024, insieme alla repack del 2025 "The Biggest Sblao Eva Eva Eva". La serata prevede l'apertura con Aless Rau e Shoes on Records, seguiti dal Dj set di Shoes on Records fino all'1 di notte.



Questo evento è il preludio perfetto alla grande festa di San Silvestro, affidata a Gabry Ponte, che trasformerà il centro cittadino in una enorme pista da ballo sotto le stelle, regalando una notte dance memorabile. Con una carriera di oltre 25 anni, Gabry Ponte è un rinomato dj e produttore pluripremiato e nominato ai Grammy, una delle figure di spicco della musica dance a livello mondiale. Prima della sua esibizione, ci saranno i dj set di F3DE, la musica live di Arbre del Peix e le cover dei Volume 2.

Questa trentesima edizione del Cap d'Any de l'Alguer è stata organizzata dall'Amministrazione di Alghero e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production, con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato al Turismo, e con il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.