Nella mattina di giovedì scorso, presso l’auditorium dell’IPIA di Alghero, dell’IIS a. Roth, è proseguito il progetto “Insieme Contro la Violenza”.

L’incontro ha visto i partecipanti impegnati a discutere delle diverse forme di violenza, in particolare quella sulle donne. Sono state radunate tutte le studentesse e gli studenti della scuola, le loro famiglie, il personale scolastico e alcuni ospiti. L’incontro è iniziato con i saluti del Dirigente Scolastico prof. Angelo Parodi, lieto di vedere tanta partecipazione in un’occasione davvero importante.

Prezioso il contributo della Rete delle Donne Alghero che supporta il progetto, per la quale è intervenuta la presidente Speranza Piredda che ha raccontato di alcune testimonianze, purtroppo vere, di donne vittime di violenze. Per il Comune di Alghero sono intervenute Maria Grazia Salaris, assessora al benessere della persona, delle famiglie e della comunità e Giovanna Palomba, pedagogista - qualità della vita e politiche sociali: hanno invitato il pubblico a riflettere sul tema piuttosto delicato, ponendo l’accento sul tema della prevenzione.

Il tutto è stato impreziosito da spunti di riflessione forniti da artisti come il rapper Guglielmo Mura che ha scritto la canzone “Anna”, la storia di una donna algherese vittima di gravi violenze fin da bambina che le hanno lasciato segni indelebili.

L’evento è stato contraddistinto poi dagli interventi degli ospiti e dall’esibizione di Gabriele, giovane studente del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’IPIA, che accompagnato dalla dolce melodia delle launeddas suonate dal maestro Dante Tangianu ha emozionato tutta la platea cantando “Non potho reposare”: l’inno d’amore in lingua Sarda espresso a una donna dal forte legame con la nostra Terra. Gabriele ha dedicato il brano alle studentesse dell’IPIA da parte di tutti i compagni di scuola in segno di amicizia e rispetto profondo: le ragazze sono state poi omaggiate con delle rose rosse dagli stessi compagni. E’ stato sottolineato che sono sempre più le studentesse che si iscrivono all’IPIA Alghero, in linea con le continue proposte di assunzione di personale femminile che le importanti aziende rivolgono alla stessa scuola.

Il progetto “Insieme Contro la Violenza” fa parte delle diverse attività ideate e organizzate dal personale scolastico dell’IPIA e realizzate assieme alle studentesse e agli studenti, al fine di continuare a crescere insieme anche nell’ambito sociale.