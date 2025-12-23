PHOTO
Non manca neanche quest’anno il tradizionale video di auguri del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, realizzato in occasione delle festività natalizie. Il filmato è stato girato nel piazzale della sede centrale di Piazza Conte di Moriana, nel cuore della città, e vede protagonisti non solo le squadre operative ordinarie, ma anche diverse unità specialistiche attive sul territorio.
Nel video compaiono infatti i nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviale), NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), USAR (Urban Search and Rescue), i Sommozzatori, le Unità Cinofile e il SAPR, il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. Una presenza corale che racconta la varietà delle competenze e delle professionalità impiegate quotidianamente dal Corpo.
Attraverso le immagini, il Comandante Ing. Emanuele Gissi, insieme a tutto il personale operativo e amministrativo del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, rivolge alla cittadinanza gli auguri di buon Natale e di un sereno anno nuovo, con l’invito a vivere le feste all’insegna della sicurezza.
La realizzazione del video è stata curata dalla struttura del Co.Em/CDV del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, con il contributo del Nucleo SAPR della Sardegna.