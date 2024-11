Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e la Questura di Sassari conferma il suo impegno per promuovere l’uguaglianza di genere e combattere ogni forma di discriminazione e violenza.

In occasione di questo evento, la facciata della Questura sarà illuminata di arancione fino al 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti umani. L'obiettivo è sensibilizzare e prevenire comportamenti pericolosi come gelosia, controllo e manipolazione, che possono sfociare in relazioni tossiche e violente.

Quest'anno, si pone particolare attenzione alla cyberviolenza per aumentare la consapevolezza dei pericoli online e difendersi dalla violenza informatica, un fenomeno che colpisce soprattutto le donne.