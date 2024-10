Il 13 agosto è andata in scena la 34^ edizione del Figulinas Festival, la rassegna internazionale del folklore che ha visto come protagoniste alcune delle più affascinanti associazioni legate alle tradizioni del mondo in una serie di imperdibili momenti di scambio culturale e condivisione. La serata, organizzata dall'associazione culturale Figulinas, è stata presentata da Ottavio Nieddu.

I PROTAGONISTI DELL'EVENTO

Ospiti dell’edizione 2024 le associazioni Conjunto Tonariki (Cile), Ritmos del Tiempo (Perù), Umgungundlovu Traditional Art and Music UTAM (Sudafrica), Corporaciòn Ballet Folclorico Bochica (Colombia), Volya Ukrainian Dance Ensemble (Ucraina) e dalla Sardegna i gruppi folk Figulinas di Florinas, Ortachis di Bolotana, Sa Mamujadina di Mamoiada, Battor Moros di Oliena, Tuffudesu di Osilo e il tenore Murales di Orgosolo.

LO SPOT

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO