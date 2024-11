Il giudice del tribunale di Sassari Antonello Spanu ha emesso una sentenza di assoluzione nel caso di un ex assessore comunale accusato di maltrattamenti alla moglie, affermando che il fatto non sussiste.

La richiesta di assoluzione è stata avanzata sia dalla procuratrice Rosanna Nurra che dagli avvocati difensori Chiara Spano e Luigi Esposito. Il procedimento ha avuto inizio nel 2022 quando la moglie dell'ex assessore aveva contattato i carabinieri il 17 gennaio, affermando di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del marito.

Nonostante l'arresto dell'uomo in seguito alla chiamata che aveva attivato il Codice rosso, durante il processo le accuse della donna, assistita dall'avvocato Mario Pittalis come parte civile, non sono state confermate. La stessa procuratrice ha quindi chiesto l'assoluzione dell'imputato.