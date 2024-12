Quattro persone sono state arrestate dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari per scontare pene definitive di condanna.

Tutti sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali a causa dei loro precedenti penali legati a vari tipi di reati. Queste persone erano state sottoposte a misure alternative alla detenzione, ma hanno violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, portando alla revoca dei benefici penitenziari.

Uno dei quattro arrestati, originariamente in detenzione domiciliare, è stato denunciato per evasione dopo aver abbandonato ripetutamente il luogo di restrizione. Ha opposto resistenza agli agenti di polizia durante il suo arresto. Gli altri due uomini, inizialmente sottoposti all’affidamento in prova al servizio sociale in altre città, sono fuggiti dalle strutture riabilitative e sono stati ritrovati a Sassari, dove sono stati portati in carcere.

Infine, un altro uomo ammesso all’affidamento in prova è stato arrestato in flagranza di reato di spaccio durante il periodo di fruizione del beneficio.