I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti stamattina, domenica 17 novembre, a causa di un'esplosione in un edificio a Trinità d'Agultu, che ha coinvolto due persone.

Il proprietario della casa colpita è stato soccorso all'interno dell'abitazione e trasportato all'esterno per ricevere assistenza dal personale del 118, prima di essere elitrasportato in ospedale, mentre una donna è stata salvata in un'altra casa vicina colpita direttamente dall'esplosione, che ha riportato gravi danni strutturali. A causa dei detriti che bloccavano l'ingresso, la signora non poteva uscire dalla sua abitazione ed è stata portata fuori con l'aiuto dell'autoscala proveniente dalla centrale di Sassari.

Attualmente, l'edificio è stato dichiarato inagibile insieme alla strada pubblica adiacente. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di indagine, con il funzionario dei vigili del fuoco presente sul luogo insieme al comandante provinciale Ing. Antonio Giordano, che monitora costantemente le operazioni.