Il comparto industriale del Cipnes a Olbia sta affrontando un problema di acqua non potabile. Secondo l'ultima comunicazione della Asl, fino a ulteriori aggiornamenti, è vietato utilizzare l'acqua proveniente dalle vie Indonesia, Zona Industriale Cala Cocciani e via Capoverde 33/F per scopi alimentari, come bere o preparare cibi come zuppe in cui l'acqua è un ingrediente fondamentale. Tuttavia, è consentito utilizzarla per lavare gli alimenti e per scopi igienici personali e domestici.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha emesso un'ordinanza in seguito ai risultati delle analisi condotte il 24 febbraio dalla Asl e dall'Arpas di Sassari, che hanno rilevato un superamento dei livelli consentiti di trialometani nell'acqua prelevata.